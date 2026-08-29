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Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

[VIDEO] Inter Miami recuperó la ventaja ante CF Montreal con un autogol que provocó Messi

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Solo dos minutos duró la igualdad del cuadro canadiense.

[VIDEO] Inter Miami recuperó la ventaja ante CF Montreal con un autogol que provocó Messi
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CF Montreal, con Alexis Sánchez en la banca y Thomas Gillier en el arco, había igualado el marcador ante Inter Miami gracias a Fabian Herbers, pero el equipo de Florida reaccionó de inmediato y recuperó la ventaja con autogol que provocó Lionel Messi con un tiro libre.

Herbers anotó el 1-1 parcial en el minuto 37, pero el cuadro local en el Nu Stadium respondió, y en el 40' puso el 2-1 en el tablero tras un remate de Messi que se desvió tras la intervención de Luca Petrasso.

Revisa el gol de Herbers y el autogol que provocó Messi:  

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