La furiosa salida de Ivette Vergara de tribunales: "Imputan cosas que no son"

La periodista y animadora Ivette Vergara tuvo un duro enfrentamiento con la prensa tras su formalización de este lunes por el delito de conducción temeraria, quedando apercibida y en libertad.

"Están diciendo cosas que no son", aseguró a los periodistas que la esperaban a las afueras del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, visiblemente molesta por la cobertura que tuvo su detención por conducir a exceso de velocidad en la Costanera Norte.

Según la información policial, fue sorprendida por Carabineros manejando a más de 160 kilómetros por hora en un tramo con una velocidad máxima permitida de 100 kilómetros por hora. Al superar el límite por 60 kilómetros por hora, según la Ley de Tránsito, se configura el delito de conducción temeraria.

"No voy a juicio. No sé si ustedes saben que hay una nueva ley que sobre los 60 kilómetros por hora de la velocidad máxima… cualquiera de ustedes que me diga que no ha andado en la Costanera Norte a más de 100 kilómetros por hora. No me eximo de la responsabilidad, pero de ahí a que digan… no he matado a nadie, no he atropellado a nadie, así que, por favor, tengamos un poquito de respeto", declaró a los micrófonos de la prensa presente en el lugar.

E insistió en que "160 y 161 es la norma, o sea, un kilómetro".

"Es una falta dentro de un delito. Entonces, por favor, averigüemos y digamos bien las cosas y que no sea un show mediático, porque es grave lo que hacen ustedes: imputar cosas que no son es grave. Yo también soy periodista, entonces hagamos el trabajo como corresponde", dijo en su furiosa salida de tribunales.

Vergara deberá esperar una nueva audiencia fijada para el próximo 16 de octubre, donde se abordará una salida alternativa buscando la suspensión condicional del proceso.