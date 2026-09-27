Grecia sorprendió a Alemania y dejó a Jürgen Klopp sin triunfos en la Nations League

Grecia derrotó 1-0 a Alemania este domingo en Augsburgo por la segunda fecha de la Nations League y le propinó a Jürgen Klopp su primera derrota como seleccionador alemán.

Dimitris Kourbelis marcó el único gol a los 74 minutos, con un remate que se desvió en Joshua Kimmich y descolocó al arquero Alexander Nübel.

Alemania tuvo el control del balón, pero no logró superar al portero Konstantinos Tzolakis, quien respondió ante los intentos de Karim Adeyemi, Bambasé Conté y Serge Gnabry.

Con este resultado, Grecia llegó a seis puntos en dos partidos y quedó al frente del Grupo 2.

Alemania suma 1, pues había empatado 1-1 con Países Bajos en el debut de Klopp.