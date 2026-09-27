Nations League: Portugal venció a Noruega con Cristiano en la banca y quedó como líder

Portugal derrotó 2-1 a Noruega este domingo en Oslo y consiguió su segunda victoria en la Nations League, tras aprovechar un error del arquero Ørjan Nyland.

Joao Félix abrió la cuenta a los 17 minutos y Erling Haaland empató a los 52, al capturar un rebote en el área. El delantero llegó a 65 goles en 57 partidos con Noruega.

En el minuto 54, Nyland cometió un fallo y dejó el balón a merced de Gonçalo Ramos en un saque de arco; el atacante portugués convirtió con un remate elevado. Noruega buscó el empate hasta el final, pero no volvió a marcar.

Portugal llegó a seis puntos y quedó líder del Grupo 4.

Cristiano Ronaldo permaneció en la banca durante todo el encuentro, que terminó con una racha de 14 partidos de Noruega sin perder como local.