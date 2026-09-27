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Tópicos: Deportes | Fútbol | Nations League

[VIDEO] Erling Haaland le anotó a Portugal por la Nations League

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El atacante marcó el 1-1 parcial.

[VIDEO] Erling Haaland le anotó a Portugal por la Nations League
 EFE
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El delantero Erling Haaland apareció en el área menor para anotar el 1-1 parcial de Noruega ante Portugal en un duelo válido por la Nations League.

El ariete de Manchester City aprovechó un rebote durante el segundo tiempo y emparejó de manera transitoria el marcador, tras la apertura de la cuenta de Joao Félix. Luego, Portugal tomó la delantera.

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