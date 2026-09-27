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[VIDEO] Erling Haaland le anotó a Portugal por la Nations League
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El atacante marcó el 1-1 parcial.
El atacante marcó el 1-1 parcial.
El delantero Erling Haaland apareció en el área menor para anotar el 1-1 parcial de Noruega ante Portugal en un duelo válido por la Nations League.
El ariete de Manchester City aprovechó un rebote durante el segundo tiempo y emparejó de manera transitoria el marcador, tras la apertura de la cuenta de Joao Félix. Luego, Portugal tomó la delantera.