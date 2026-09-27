[VIDEO] Erling Haaland le anotó a Portugal por la Nations League

El delantero Erling Haaland apareció en el área menor para anotar el 1-1 parcial de Noruega ante Portugal en un duelo válido por la Nations League.

El ariete de Manchester City aprovechó un rebote durante el segundo tiempo y emparejó de manera transitoria el marcador, tras la apertura de la cuenta de Joao Félix. Luego, Portugal tomó la delantera.