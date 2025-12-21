Joaquín González saltó de Curicó Unido a Ñublense para la Liga de Primera 2026

Ñublense sumó un nuevo refuerzo para la Liga de Primera 2026, tras oficializar la contratación del lateral Joaquín González para suplir la partida de Bernardo Cerezo a Universidad Católica.

"El lateral derecho de 24 años es nuestra tercera incorporación para la temporada 2026", destacó el club sobre su jugador, que se sumó a las llegadas de Carlos Salomón y Hernán Muñoz, además del técnico Juan José Ribera.

González arribó a Ñublense tras haber defendido únicamente a Curicó Unido, elenco que lo fomró y con el que los "Diablos Rojos" mantienen una fuerte rivalidad, que se intensificó desde la definición de la Tercera División en 2004.

En cuanto a su rendimiento, Joaquín González este 2025 jugó 34 partidos entre Ascenso y Copa Chile, con un gol y una asistencia.