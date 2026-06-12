ANFP instruyó a O'Higgins activar protocolo por denuncia en su serie sub 20

La ANFP informó que ofició formalmente a O'Higgins luego de tomar conocimiento de una denuncia por una supuesta vulneración de derechos en la serie sub 20, situación que el club rancagüino comunicó tras activar su protocolo interno, desvincular a un funcionario y presentar una querella ante los Tribunales de Justicia.

El ente rector señaló que, "inmediatamente conocida esta información y dando cumplimiento a todos los protocolos establecidos para este tipo de casos", instruyó al club a activar el Decreto N°22, que aprueba el protocolo general para la prevención y sanción de "conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional".

La ANFP también pidió a O'Higgins "dar cuenta de la situación al Directorio del Club", con el fin de que se adopten "de manera inmediata todas las medidas de protección" y se construya "un plan de acción para el total esclarecimiento de los hechos y la determinación de sus responsables".

Además, el organismo solicitó "realizar de manera inmediata una investigación interna" o informar el estado de una eventual indagatoria en curso, junto con rechazar "categóricamente cualquier tipo de abuso y hechos de violencia que puedan ocurrir en el fútbol". "Nuestra prioridad es que la justicia esclarezca a la brevedad los hechos denunciados", cerró la ANFP.