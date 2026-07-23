Bovaglio tras la ida ante Boca: "Nos vamos con la sensación de que en casa se puede"

Lucas Bovaglio, entrenador de O'Higgins, repasó con optimismo la llave ante Boca Juniors en Copa Sudamericana luego de la derrota 1-0 en la ida de los dieciseisavos de final, que se disputó en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires.

En conferencia de prensa, el DT remarcó "el gran trajín que este grupo de jugadores viene acarreando", pues suman "39 partidos con el de hoy, un promedio de siete u ocho partidos por mes".

"Es un calendario salvaje que nos permite llegar a este partido con Boca con más rodaje, pero con un desgaste fuera de lo normal", sumó.

"Mientras estuvimos medianamente frescos el equipo lo hizo muy bien y respetó el plan de juego y jugó de igual a igual, que era lo que nosotros habíamos hablado en la previa. Nos vamos con la sensación de que en casa se puede. Hemos construido una localía muy fuerte", dijo de cara a la revancha.

"Obviamente que tenemos enfrente un rival muy complejo, pero lo vamos a intentar. Son 90 minutos en Rancagua y este grupo de jugadores lo va a intentar", reafirmó.

En la misma línea del desgaste, Bovaglio señaló que "se notó la merma en el segundo tiempo. La mayoría de los cambios que tuvimos que hacer eran por jugadores o acalambrados o extenuados, que ya no podían más", como el caso de Martín Sarrafiore.

"Lógicamente que no va a ser sencillo, tenemos súper claro que en esta serie hay uno de los dos que tiene la probabilidad más alta de acceder a la otra instancia, pero es fútbol. Siento que el equipo se pudo parar de igual a igual y atacó, fue agresivo y presionó cada vez que podía. Pero bueno, lamentablemente las piernas en algún momento empezaron a flaquear y eso nos impidió poder intentar algo distinto", complementó.

El técnico dejó claro que "no vinimos a ver lo que pasaba, a empatar tampoco. Vinimos a jugar de igual a igual", ya que "la premisa —y se hizo mucho énfasis— era que si nosotros veníamos acá a especular, porque ellos son superiores en teoría, era muy probable que nos vayamos con una derrota: Si nos tocaba perder, que seamos nosotros el equipo que intenta, que presiona, que puede sostener más tiempo la pelota que el rival".

"Es remontable. Como se vio en cancha, podemos competir ante un rival como Boca. La sensación interior que uno percibe de los muchachos es que ellos creen que se puede. Después veremos cómo encaramos el partido. Hoy tenemos que pensar en descansar, volver a nuestra tierra y jugar por el torneo local", continuó Bovaglio, quien además el dedicó unas palabras a los fanáticos celestes.

"Gracias, con mayúsculas, porque venir en masa como lo hizo el hincha de O'Higgins acá a Buenos Aires es una movilización poco habitual, y requiere un esfuerzo económico y de todo punto de vista, muy grande. Gracias por el respaldo a este grupo de jugadores", expresó.

"Siento que hace meses se ha creado algo muy lindo entre el hincha y este equipo. Ojalá lo podamos sostener. Hay una ilusión, todos estamos detrás de ella. Ojalá que tanto esfuerzo tenga un premio. Va a ser difícil, obviamente, pero con nuestra gente va a ser mucho más fácil", agregó el DT.

La revancha entre O'Higgins y Boca Juniors será la próxima semana, el jueves 30 de julio, a las 20:30 horas (00:30 GMT) en Rancagua, y la podrás seguir en nuestras plataformas.