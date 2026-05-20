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Tópicos: Deportes | Fútbol | OHiggins

Bovaglio y la derrota de O'Higgins: Que se entrecorte tanto el partido conspiró a nuestro interés

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Obviamente era negocio para el equipo local", sostuvo el estratega.

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Lucas Bovaglio, técnico de O'Higgins, se refirió a la derrota 3-2 ante Boston River en el Estadio Centenario de Montevideo por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana, lamentando la pérdida de tiempo sobre el final del partido.

"Una pena porque al final del partido no se jugó. Muchos jugadores en el piso, mucha falta. Obviamente era negocio para el equipo local", consignó el estratega trasandino en la conferencia posterior.

En esa línea, Bovaglio también cuestionó las constantes interrupciones en el tramo final: "No pudimos tener 10 o 15 minutos de juego sobre el final que nos indique a nosotros a intentar un empate, que siento que estaba cerca por lo que uno percibía dentro de la cancha. Que se entrecorte tanto el partido conspiró a nuestro interés".

Con 7 puntos en el tercer lugar, O'Higgins tendrá descanso en la Liga de Primera y el martes 26 de mayo visitará a Millonarios en el Estadio Nemesio Camacho El Campin de Bogotá, en un partido que definirá su continuidad internacional.

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