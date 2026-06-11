O'Higgins interpuso una querella criminal por grave situación en la serie Sub 20

O'Higgins de Rancagua informó a través de sus redes sociales que interpuso una querella criminal contra un trabajador del club, que fue desvinculado inmediatamente debido a una grave situación en la Serie Sub 20

De acuerdo al comunicado, el club detectó y comprobó una invasión a la privacidad en el camarín del equipo Sub 20, y ante esto, O'Higgins activó sus protocolos, desvinculado al individuo y presentando la querella.

"En busca de siempre salvaguardar la privacidad de cualquier persona afectada, y en cumplimiento de la normativa referente a las investigaciones en curso, no diremos más que esto, con la sola excepción de las autoridades", precisó O'Higgins.

"En este momento de profundo pesar, nuestra prioridad es el resguardo, acompañamiento y protección de nuestros deportistas y sus familias. Sepan todos que, guiados por los valore que han caracterizado a esta institución, hemos tomado y tomaremos siempre las medidas necesarias para proteger a nuestros deportistas. Como señalamos, nuestro compromiso con su desarrollo es inquebrantable y absoluto", cerró el comunicado, firmado por Matías Ahumada, director de O'Higgins.