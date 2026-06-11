O'Higgins interpuso una querella criminal por grave situación en la serie Sub 20
El cuadro de Rancagua informó el hecho en sus redes sociales.
El cuadro de Rancagua informó el hecho en sus redes sociales.
O'Higgins de Rancagua informó a través de sus redes sociales que interpuso una querella criminal contra un trabajador del club, que fue desvinculado inmediatamente debido a una grave situación en la Serie Sub 20
De acuerdo al comunicado, el club detectó y comprobó una invasión a la privacidad en el camarín del equipo Sub 20, y ante esto, O'Higgins activó sus protocolos, desvinculado al individuo y presentando la querella.
"En busca de siempre salvaguardar la privacidad de cualquier persona afectada, y en cumplimiento de la normativa referente a las investigaciones en curso, no diremos más que esto, con la sola excepción de las autoridades", precisó O'Higgins.
"En este momento de profundo pesar, nuestra prioridad es el resguardo, acompañamiento y protección de nuestros deportistas y sus familias. Sepan todos que, guiados por los valore que han caracterizado a esta institución, hemos tomado y tomaremos siempre las medidas necesarias para proteger a nuestros deportistas. Como señalamos, nuestro compromiso con su desarrollo es inquebrantable y absoluto", cerró el comunicado, firmado por Matías Ahumada, director de O'Higgins.