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Tópicos: Deportes | Fútbol | OHiggins

O'Higgins interpuso una querella criminal por grave situación en la serie Sub 20

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro de Rancagua informó el hecho en sus redes sociales.

O'Higgins interpuso una querella criminal por grave situación en la serie Sub 20
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O'Higgins de Rancagua informó a través de sus redes sociales que interpuso una querella criminal contra un trabajador del club, que fue desvinculado inmediatamente debido a una grave situación en la Serie Sub 20

De acuerdo al comunicado, el club detectó y comprobó una invasión a la privacidad en el camarín del equipo Sub 20, y ante esto, O'Higgins activó sus protocolos, desvinculado al individuo y presentando la querella.

"En busca de siempre salvaguardar la privacidad de cualquier persona afectada, y en cumplimiento de la normativa referente a las investigaciones en curso, no diremos más que esto, con la sola excepción de las autoridades", precisó O'Higgins.

"En este momento de profundo pesar, nuestra prioridad es el resguardo, acompañamiento y protección de nuestros deportistas y sus familias. Sepan todos que, guiados por los valore que han caracterizado a esta institución, hemos tomado y tomaremos siempre las medidas necesarias para proteger a nuestros deportistas. Como señalamos, nuestro compromiso con su desarrollo es inquebrantable y absoluto", cerró el comunicado, firmado por Matías Ahumada, director de O'Higgins.

 

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