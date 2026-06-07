Se suma a la tendencia: Palestino anunció la creación de su propia cerveza

Palestino anunció este domingo el lanzamiento oficial de su propia marca de cerveza, sumándose así a la creciente tendencia de clubes nacionales que incursionan en el mercado.

A través de una publicación en redes sociales, el elenco de La Cisterna presentó un adelanto de su nuevo producto, a través de una propuesta comercial cargada de identidad cultural.

La iniciativa del cuadro "árabe" ocurrió meses después de que Coquimbo Unido y Santiago Wanderers presentaran proyectos similares. Ambos elaborados en Valparaíso.

Además, Deportes Limache también tiene su propio brebaje.

El adelanto gráfico exhibió una lata con el escudo del club y un diseño inspirado en los patrones de la tradicional kufiya, pañuelo simbólico de la cultura palestina, todo bajo la consigna "algo está por despertar".