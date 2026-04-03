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[VIDEO] Manley lució sus "pasos prohibidos" junto a la mascota de Deportes Puerto Montt
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El video fue subido a través de la cuenta oficial de "Chinquihuin".
El video fue subido a través de la cuenta oficial de "Chinquihuin".
El futbolista haitiano-chileno Manley Clerveaux mostró sus famosos "pasos prohibidos" junto a "Chinquihuin", la mascota oficial de Deportes Puerto Montt.
Revisa el divertido momento a continuación: