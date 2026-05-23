Carvajal se despidió de Real Madrid y entregó capitanía a Valverde

Carvajal se despidió de Real Madrid y entregó el brazalete a Valverde

El defensor español Dani Carvajal, primer capitán de Real Madrid, se despidió este sábado del club blanco en el partido ante Athletic Club de Bilbao, tras completar un ciclo de 13 temporadas y 27 títulos.

Antes de abandonar el terreno de juego, Carvajal le entregó el testigo al uruguayo Federico Valverde, quien asumirá como flamante capitán desde la próxima temporada, de acuerdo con la norma interna del club que entrega el brazalete al futbolista con más tiempo en la institución.

Valverde llegó a Real Madrid en 2016, pasó por la cantera y luego estuvo cedido en Deportivo de La Coruña antes de debutar con el primer equipo en la temporada 2018-2019.

Desde entonces disputó 372 partidos, con 41 goles y 42 asistencias.