José Mourinho se acerca al "Bernabéu": Ya tiene acuerdo verbal

El técnico portugués José Mourinho volverá a sentarse en el banco de Real Madrid luego de que se filtrara en las últimas horas que el entrenador ya tiene acuerdo de palabra con la dirigencia merengue.

Según reportes de ESPN Brasil, el técnico alcanzó un acuerdo verbal para dirigir al elenco madrileño por las próximas dos temporadas, y para concretar su salida de Benfica, club con el que mantenía contrato hasta 2027, Real Madrid deberá desembolsar una compensación de siete millones de euros. Si bien aún no hay una firma oficial, el acuerdo es total entre las partes.

Un factor clave que ha retrasado el anuncio oficial es la situación política del club. Tras el llamado a elecciones presidenciales anunciado por Florentino Pérez, la oficialización de Mourinho se mantiene en una tensa pausa a la espera de los procesos institucionales dado que si bien se esperaba que no habría más candidatos, la irrupción de Enrique Riquelme obligó a esperar el cierre del proceso electoral antes de confirmar a Mourinho.

Esta será la segunda experiencia de Mourinho al mando del gigante español, tras su recordado paso entre 2010 y 2013. En aquel ciclo, el portugués logró romper la hegemonía de FC Barcelona en la temporada 2011-12 ganando La Liga, además de alzar la Copa del Rey (2011) y la Supercopa de España (2012).