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Tópicos: Deportes | Fútbol | Real Madrid

Real Madrid oficializó a José Mourinho como su nuevo técnico

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El portugués quedará ligado al club por los próximos tres años.

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Real Madrid anunció este jueves de manera oficial el fichaje para las tres próximas temporadas del técnico portugués José Mourinho como entrenador del primer equipo de fútbol.

Mourinho, de 63 años y que sustituye en el cargo a Álvaro Arbeloa, regresa de esta manera al cuadro merengue, al que ya entrenó tres temporadas entre 2010 y 2013.

"La Junta Directiva del Real Madrid CF, reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029", señaló el club en su web.

José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada.

Para contratar a Mourinho el Real Madrid debe abonar a Benfica los 15 millones de euros de cláusula de rescisión para su fichaje, algo que ya confirmó el club lisboeta.

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