Las nuevas reglas del fútbol que debutaron en la Copa del Mundo 2026

Llegó el esperado inicio de la Copa del Mundo 2026 y, con él, entraron en vigor las modificaciones a las reglas de juego aprobadas por IFAB y FIFA, con nuevas normas que buscan agilizar los partidos y evitar la pérdida de tiempo intencional.

Son seis ejes principales que empiezan a regir para el fútbol, y que en el balompié nacional se verán a partir de la segunda rueda de los torneos de liga.

1.- El VAR tendrá más instancias en las que podrá intervenir: Llamar a revisión por posibles errores al mostrar una segunda tarjeta amarilla, córners cobrados incorrectamente y agresiones en balones detenidos antes de que el balón esté en juego.

El partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica tuvo el ejemplo de una aclaración necesaria: A los 47', el mexicano Roberto Alvarado defendía y fue el último en tocarla en un mano a mano con el sudafricanoAubrey Modiba.

Sampaio dio saque de arco para México, pero debió ser córner: El VAR puede avisar sobre tiros de esquina que en realidad son reposición desde el fondo, pero no al revés, como ocurrió en este caso.

2.- Los saques de fondo y saques de banda tendrán un tiempo límite de ejecución de cinco segundos: El árbitro hará la cuenta con la mano en alto y de no cumplirse, pasarán respectivamente a ser córner o lateral para el rival.

3.- Con el mismo fin de evitar la pérdida de minutos, un jugador reemplazado tendrá que salir de la cancha en un máximo de 10 segundos. De no cumplir, el suplente tendrá que esperar un minuto para ingresar.

4.- De forma similar, un futbolista que reciba atención médica en la cancha tendrá que esperar un minuto para volver al terreno de juego, esto para reducir la simulación de lesiones.

5.- Nuevas causales de tarjeta roja: Salir del campo como protesta al arbitraje (a raíz del escándalo por el retiro de Senegal en la final de la última Copa Africana de Naciones ante Marruecos) y cubrirse la boca deliberadamente para ocultar las palabras en discusiones con un rival (tras la bullada denuncia de supuesto racismo de Gianluca Prestiani a Vinicius Jr. en Champions League).

6.- VAR y fuera de juego: Para esta Copa del Mundo se contará con el sistema semiautomático de detección off-side, que ya se aplica en las máximas competencias a nivel mundial y apunta a seguir expandiéndose para agilizar las decisiones.

Infografía: Agencia Xinhua