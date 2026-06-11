Las nuevas reglas del fútbol que debutaron en la Copa del Mundo 2026
Durante el partido inaugural se dio el ejemplo de una excepción dentro las nuevas normas implementadas.
Durante el partido inaugural se dio el ejemplo de una excepción dentro las nuevas normas implementadas.
Llegó el esperado inicio de la Copa del Mundo 2026 y, con él, entraron en vigor las modificaciones a las reglas de juego aprobadas por IFAB y FIFA, con nuevas normas que buscan agilizar los partidos y evitar la pérdida de tiempo intencional.
Son seis ejes principales que empiezan a regir para el fútbol, y que en el balompié nacional se verán a partir de la segunda rueda de los torneos de liga.
El partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica tuvo el ejemplo de una aclaración necesaria: A los 47', el mexicano Roberto Alvarado defendía y fue el último en tocarla en un mano a mano con el sudafricanoAubrey Modiba.
Sampaio dio saque de arco para México, pero debió ser córner: El VAR puede avisar sobre tiros de esquina que en realidad son reposición desde el fondo, pero no al revés, como ocurrió en este caso.