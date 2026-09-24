En la ONU, Netanyahu justificó bombardeos en Irán y minimizó violencia colona en Cisjodania

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este jueves ante la Asamblea General de la ONU que destruir las instalaciones nucleares de Irán fue "una de las decisiones más fáciles" que ha tomado como primer ministro porque, de no hacerlo, "todos estaríamos muertos".

"La destrucción de las instalaciones nucleares de Irán fue difícil. Muy difícil de hacer. Pero para mí fue una de las decisiones más fáciles que he tomado como primer ministro porque, si no lo hubiéramos hecho, estaríamos todos muertos", añadió el mandatario en un discurso grandilocuente ante una sala semivacía.

Violencia colona: "Un puñado de jóvenes delincuentes"

Durante su discurso, Netanyahu restó importancia a la violencia de los colonos israelíes contra los palestinos de Cisjodania, afirmando que son únicamente "un puñado de jóvenes delincuentes".

"¡Qué distorsión! Es una obsesión. Oigo hablar de esto aquí. Los líderes de los países hablan seriamente de ello, y lo dicen con tanta importancia", afirmó sobre la violencia de los colonos, aunque indicó que "de vez en cuando talan olivos,se enfurecen" y "prenden fuego", si bien dijo que no tolerará que tomen la justicia "por su mano".

Contra Erdogan: "Es un tirano"

El primer ministro también arremetió contra el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, calificándolo de "tirano", y afirmó que Turquía es "el último país en convertirse en un foco de propagación de mentiras antisemitas".

Netanyahu afirmó que Erdogan "ostenta el récord mundial" de encarcelar a periodistas y líderes de la oposición, "ocupa ilegalmente el norte de Chipre, miembro de la UE, y regularmente atenta contra Grecia, miembro de la OTAN".

"Ahora quiere apoderarse de Siria", aseguró, pero añadió que no le "sorprende" porque "prácticamente todos los días pide la destrucción de Israel".

A Mamdani: "No puedes silenciarme ni silenciar la verdad"

Asimismo, el gobernante israelí criticó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, asegurando que "elogia a criminales condenados por apoyar a Hamás", y le lanzó un mensaje: "No puedes silenciarme. No puedes silenciar la verdad".

"Intentaste impedir que viniera", afirmó Netanyahu sobre el llamamiento que hizo Mamdani de que se cursara la orden de arresto internacional por crímenes de guerra contra Netanyahu cuando pisara territorio estadounidense.

"Las mentiras que tú y otros antisemitas difunden sobre los judíos y el Estado judío tienen consecuencias reales. En Nueva York, los judíos son amenazados camino a la sinagoga", añadió.

Además de los discursos de los líderes internacionales, este jueves tiene lugar en el marco de la Asamblea General la reunión ministerial de alto nivel de la Alianza Global para la Aplicación de la Solución de los Dos Estados y la reunión de ministros 'Salvaguardar la UNRWA', la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo a la que Netanyahu ataca y aparta sistemáticamente.