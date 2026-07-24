Jürgen Klopp asumió como técnico de Alemania hasta la conclusión del Mundial 2030

El técnico Jürgen Klopp será el técnico de la selección de Alemania hasta la conclusión del Mundial 2030, tras ser presentado este viernes como relevo de Julian Nagelsmann, quien dejó el cargo tras la eliminación en dieciseisavos de final en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Paraguay.

Klopp llega al cargo tras haber cosechado éxitos a nivel de clubes con Liverpool y Borussia Dortmund, que le dieron prestigio no sólo en Alemania e Inglaterra sino en toda Europa.

El nuevo seleccionador fue presentado este viernes por el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, quien dijo que desde el comienzo Klopp había sido el candidato deseado.

El técnico de Stuttgart, de 59 años, tendrá como asistentes a Peter Krawietz, Pepjin Lijnders y Sven Benders, mientras que el puesto de director deportivo de la DFB la asumirá el exinternacional Per Mertesacker.

"En estos días ha pasado por mi cabeza una película para recordar de dónde vengo. Como sé de dónde vengo y sé lo que significa el cargo de seleccionador alemán y durante mucho tiempo para mí fue imposible imaginar llegar a él", dijo Klopp durante la presentación.

El exentrenador de Liverpool apeló a los periodistas convocados, a quienes dijo que los necesitaría en el camino que va recorrer.

"Los vamos a necesitar también. Les pido que acompañéis el proceso pensando en el bien del mismo", dijo.

"Si en algunos momentos todos ustedes piensan -no basta que sea uno o dos- que debo irme, me iré sin indemnización. Si se meten con mi familia y no la dejan en paz, me iré. He visto lo que ha pasado con Julian (Nagelsmann) y con (Thomas) Tuchel. Sé que en otros países es peor", afirmó.