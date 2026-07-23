Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la selección de Argentina

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, puso en duda su continuidad en la selección argentina, tras el subcampeonato que logró con la Albiceleste en el Mundial 2026.

Paredes, figura en el triunfo de Boca sobre O'Higgins en la Copa Sudamericana, habló tras el duelo en La Bombonera y se refirió a su futuro, encendiendo las alarmas de los trasandinos.

"Creo que va a ser para muchos pensar en una decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso, espectacular, logramos cosas importantes. Va a ser muy difícil mantener este nivel y que el grupo siga funcionando de esta manera y va a haber que hablar con el entrenador y poner un montón de cosas sobre la balanza también", explicó el mediocampista de 32 años.

En la misma línea, indicó que "no sé si estoy para seguir en la selección".

"Es un proceso, hay que digerirlo, hay que pensarlo, no hay que tomar decisiones apresuradas, pero seguramente hay que pensar muchas cosas", agregó.

Finalmente, reconoció que la selección de España fue mejor en la definición por el título.

"España fue superior a nosotros y son justos ganadores del Mundial. A nosotros nos toca disfrutar de lo que hicimos en estos ocho años. Será muy difícil seguir a este nivel", concluyó.