Vinícius invitó a Haaland a pasar sus vacaciones junto a Terry Crews

Vinícius Júnior, delantero de Real Madrid y de la selección brasileña, compartió este viernes varias imágenes de sus vacaciones junto con el actor estadounidense Terry Crews y aprovechó para invitar a Erling Haaland a unirse a ellos.

"Te estamos esperando, Erling", escribió el atacante al noruego en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Vinícius disfruta de unos días de vacaciones en Río de Janeiro, su tierra natal, antes de empezar la pretemporada con Real Madrid de José Mourinho.

El extremo de la Canarinha se ha dejado ver en lo alto del Cristo Redentor, cartón postal de la turística capital carioca, donde se hizo una divertida fotografía mientras Crews le cargaba a sus espaldas.

Este viernes, Vinícius publicó más fotos con el también presentador de televisión en las que aparecen agarrando pesas y viendo el salón de trofeos del exjugador de Flamengo.

El triángulo entre 'Vini', Haaland y Crews se originó a partir de un meme que viralizó durante el Mundial, en el cual el brasileño y el noruego protagonizaban, gracias a la inteligencia artificial, una de las escenas más famosas de la película 'White Chicks' ('¿Y dónde están las rubias?'), en la que actúa el propio Crews.