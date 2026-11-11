El volante de la selección chilena Williams Alarcón abordó su presente en Boca Juniors y palpitó los exigentes desafíos que tendrá La Roja frente a Colombia en Cali y Santiago, y remarcó que el plantel afrontará la prueba con máxima seriedad: "Es una gran prueba para demostrar de qué estamos hechos y ver en qué nivel estamos ante un rival mundialista; para mí es un partido de Clasificatorias y hay que tomarlo como tal", afirmó el mediocampista nacional.

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