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La Roja tuvo práctica vespertina y completó doble jornada de cara al amistoso con Colombia

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La Roja tuvo este martes en la tarde su entrenamiento vespertino, completando la doble jornada de prácticas en su preparación para el primer amistoso con Colombia, que se disputará el viernes a las 21:00 horas en Cali.

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