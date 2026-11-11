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César Pérez palpitó los amistosos ante Colombia: "Sirven para medirnos con un rival directo"

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El volante de la selección chilena César Pérez anticipó los desafíos que tendrá La Roja frente a Colombia en Cali y Santiago, y destacó la cohesión del plantel bajo el mando de Nicolás Córdova, valorando el roce que ha sumado en el fútbol argentino para aportar en mediocampo: "Estos partidos son para medirnos cómo estamos ante una selección que fue mundialista y que es un rival directo en las Clasificatorias; veo un grupo muy sano y unido para afrontar estos dos encuentros", afirmó el mediocampista nacional.

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