El volante de la selección chilena César Pérez anticipó los desafíos que tendrá La Roja frente a Colombia en Cali y Santiago, y destacó la cohesión del plantel bajo el mando de Nicolás Córdova, valorando el roce que ha sumado en el fútbol argentino para aportar en mediocampo: "Estos partidos son para medirnos cómo estamos ante una selección que fue mundialista y que es un rival directo en las Clasificatorias; veo un grupo muy sano y unido para afrontar estos dos encuentros", afirmó el mediocampista nacional.

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