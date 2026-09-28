¿Alexis aprobó al "Tano" Ortiz como candidato a la banca de La Roja?

Alexis Sánchez, goleador histórico de La Roja, sorprendió en redes sociales al aprobar la opción de Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, como candidato a la banca de la selección chilena.

La propuesta fue hecha por Miguel Angel Neira, histórico mundialista en España 1982, quien propuso al "Tano" al medio Redgol, considerando que su contrato termina a fin de temporada con los albos.

Estos dichos de Neira fueron replicados en redes sociales y Alexis reaccionó en la publicación de la página La Hora del Fútbol en Instagram.

En primera instancia, Alexis dio un "like" y después respondió en la publicación con un emoji de un apretón de manos, que se interpreta como estar de acuerdo con las palabras de Neira y respaldar la opción de Ortiz en La Roja.

El último partido de Alexis Sánchez con La Roja fue el 10 de junio de 2025, en las Clasificatorias al Mundial 2026, en el último partido con Ricardo Gareca en la banca.

La Roja jugará ante Estados Unidos este martes, a las 21:00 horas (00:00 GMT) en St. Louis, Misuri, en el segundo amistoso de la gira por Norteamérica, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.