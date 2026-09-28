El Presidente José Antonio Kast asistió esta noche de lunes a la Iglesia de Carabineros, ubicada en la comuna de Providencia, para acompañar a los deudos y camaradas del cabo segundo Cristopher Andrés Aguilera Hernández, asesinado el domingo con un disparo durante una fiscalización en Lo Espejo.

El Jefe de Estado arribó al templo pasadas las 19:30 horas en compañía de su esposa, María Pía Adriasola, y del canciller Francisco Pérez Mackenna, quien más temprano fue interpelado en el Congreso.

Durante su permanencia de poco más de una hora en el interior del recinto religioso, el Mandatario participó del velatorio y, al momento de retirarse, dedicó un saludo tanto al personal de la institución uniformada apostado en el lugar como a los familiares del funcionario fallecido.

"Esta noche acompañamos a la familia del cabo segundo Cristopher Aguilera y la institución de Carabineros de Chile en el inmenso dolor que sienten por la partida de un mártir de nuestra Patria. Ha sido un día difícil para todos, y que solo nos compromete a actuar con más fuerza y convicción en el combate al crimen organizado", escribió Kast en Twitter.

Los homenajes póstumos se reanudarán este martes a las 11:00 horas con la celebración de una misa institucional en la misma parroquia de Providencia. Posteriormente, hacia el mediodía, el féretro será trasladado en caravana escoltada hasta el Cementerio General, donde a las 15:00 horas será el funeral, con los honores reglamentarios.

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