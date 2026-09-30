Claudio Bravo tras nueva caída de la Roja: "Hay que tener una autocrítica mayor y no normalizar las derrotas"

El histórico excapitán de la selección chilena, Claudio Bravo, alzó la voz tras la caída de la Roja por 4-2 ante Estados Unidos y en su rol de comentarista, el exportero llamó a desterrar el conformismo del camarín nacional tras sumar un nuevo traspié.

"No hay que normalizar el mensaje de decir 'competimos, lo hicimos bien' cuando pierdes", advirtió Bravo en el panel de ESPN.

"Cuando compites a estos niveles, la entrega es lo mínimo para jugar en la selección. Se pierde el concepto del trabajo, el orden táctico y la planificación cuando vas de derrota tras derrota y te quedas tranquilo solo con haber competido", añadió.

Para el bicampeón de América, el análisis interno debe ser más profundo: "El jugador tiene que saber que costó construir desde el fondo, que costó presionar, que te hicieron cuatro goles y que fallaste en el balón detenido. Esa es la verdadera autocrítica que debe existir", complementó.

Finalmente, Bravo lamentó los incidentes del cierre del encuentro: "Lo que pasó al final ensucia todo; son cosas que se deben erradicar. No es momento de conformarse, sino de tener una autocrítica mucho mayor frente al momento que se está viviendo", sentenció.