Israel asegura que incidente en avión de FlyDubai fue un "intento de atentado yihadista"

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, calificó de "intento de atentado terrorista yihadista" el incidente ocurrido este miércoles en el que un avión de FlyDubai con pasajeros israelíes se vio forzado a aterrizar de emergencia después de que uno de los copilotos apuñalase a otro.

"El grave incidente a bordo del vuelo de FlyDubai fue un intento de atentado terrorista yihadista. Fue frustrado únicamente gracias al heroísmo de varios pasajeros israelíes que irrumpieron en la cabina de mando, redujeron al terrorista y -con sus propias manos- devolvieron el control de la aeronave a otro miembro de la tripulación", dijo Katz en un comunicado distribuido por su Ministerio.

El primer ministro Benjamín Netanyahu apuntó a que uno de los pilotos intentó estrellar la aeronave tras apuñalar a su compañero en la cabina.

"Durante el vuelo, cuando se aproximaban al país, uno de los pilotos apuñaló al otro piloto. Al parecer, intentó estrellar el avión con sus ocupantes", afirmó el mandatario en un videocomunicado emitido por su oficina, en su primer mensaje tras el incidente en la aeronave.

Netanyahu aseguró que se trata de un "incidente de seguridad extremadamente grave" y dio órdenes a los organismos de seguridad israelíes para prepararse ante otras "posibles amenazas adicionales".

La autoridad anunció que había hablado con uno de los pasajeros de la aeronave, quien le explicó cómo el avión entró en barrena y comenzó a caer en picado.

El Canal 12 de la televisión israelí ha difundido varios vídeos que muestran los momentos de caos durante el repentino descenso. La nave descendió más de 5 kilómetros en menos de dos minutos, según el diario israelí Haaretz.

"Otro miembro de la tripulación que se encontraba en el avión entró en la cabina de pilotos y consiguió estabilizar el avión", continúa explicando Netanyahu en el comunicado.

El vuelo de Flydubai, que salió de Dubai con dirección a Tel Aviv y en el que la mayoría de pasajeros eran israelíes, terminó aterrizando en Tabuk (Arabia Saudí), desde donde se espera que los pasajeros sean repatriados.

Habían advertido sobre posibles ataques

Netanyahu había advertido ayer martes sobre presuntos indicios que apuntaban a que "enemigos" de Israel podrían atacar el país antes de las elecciones del 27 de octubre, sin dar más detalles.

Tras estas declaraciones, el líder de la oposición, Yair Lapid, le exigió mantener un encuentro para recibir información sobre la situación de seguridad aludida.

Este miércoles, tras el intento de secuestro del vuelo de Flydubai, Lapid escribió en la red social X: "Nada que se parezca siquiera al incidente del avión de esta mañana apareció en la actualización de seguridad con el primer ministro anoche".

Tras el incidente, el agresor ha sido detenido e interrogado por las autoridades saudíes.