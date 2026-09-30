Caso Hermosilla: ¿Testimonio afecta la imagen del expresidente Piñera?

Las recientes revelaciones y declaraciones judiciales del abogado Luis Hermosilla han abierto un nuevo flanco en el debate nacional, luego de que el profesional diera a conocer el pago en efectivo de cerca de 100 UF mensuales (unos 4,2 millones de pesos al valor actual) a él y su colega Samuel Donoso durante el segundo mandato de Sebastián Piñera para realizar seguimiento a causas judiciales del estallido social y la pandemia.

La falta de contratos formales, la ausencia de boletas de honorarios y la mención de figuras como el exministro del Interior Andrés Chadwick son parte de los detalles que pueden generar impacto en la imagen del fallecido exmandatario.

En El Primer Café de Cooperativa la exministra del Trabajo y hoy secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, enfatizó la gravedad de los hechos: "Yo creo que es urgentísimo aclarar el rol del Presidente Piñera en esta materia, que ha sido de alguna manera involucrado por Luis Hermosilla. Me imagino que debieran ser Chile Vamos y en particular Renovación Nacional quienes aclaren esto".

"Aquí lo envuelven en una trama tremendamente compleja porque supone puede haber cohecho, no pago de impuestos, boletas, trabajos realizados en forma paralela en cargos profesionales. Cualquiera sea el origen, ya sea personal del presidente Piñera a través de sus empresas o en el caso que sean gastos reservados, deben ser aclarados porque pudieran revestir caracteres de delito", detalló la dirigenta.

Krauss, quien declaró su profundo respeto por la figura de Sebastián Piñera, también subrayó el deber de transparencia respecto del patrimonio y los deberes legales de las altas autoridades: "Quien ostenta el cargo de Presidente de la República, cualquiera sea la fórmula o lo que fuere, debiera tener un comportamiento pero irrestricto respecto al apego a nuestro sistema tributario, a nuestro sistema legal. El Presidente de la República además debiera estar alejado de todo el manejo patrimonial. Acuérdense del tema del fideicomiso y su alejamiento respecto del tema patrimonial personal".

Guzmán: No veo lo tan gravísimo

En contraste, el diputado de Evópoli Jorge Guzmán, desestimó que el pago por asesorías profesionales constituya en sí mismo un delito por parte de quien contrató el servicio, atribuyendo la falta exclusivamente al emisor del documento tributario.

"Lo que le parece gravísimo a Alejandra, con todo respeto a mí no me parece tanto. Primero hay una declaración de una persona que está siendo investigada y que declara haber recibido pagos. Señala que esos pagos habrían sido efectuados por el expresidente Sebastián Piñera. Si existe algún delito, eventualmente es un delito tributario de quien recibe un pago sin emitir el documento tributario que corresponde", argumentó el parlamentario.

"Según lo que explican y lo que se ha explicado en prensa, es que esos pagos corresponderían a llevar un seguimiento de las causas penales que existían asociadas a ministros de Estado en el contexto de la pandemia y en el contexto del estallido social. Entonces, si lo hacía además, según las propias declaraciones, con su propio patrimonio, no veo dónde está lo tan gravísimo de estos hechos", añadió.

"Hay una contratación por un servicio profesional que prestaba el señor Hermosilla, el cual, porque así lo señaló él, no emitía un documento tributario que acreditara esos pagos. Entonces, creo que ahí está el problema, pero en la práctica si efectivamente eran por servicios de llevar un control judicial respecto a las causas penales, no le veo el conflicto a esto", profundizó.

Martínez: Ataque a la institucionalidad

La secretaria general del Frente Amplio, Constanza Martínez, calificó el caso como un ataque directo a la institucionalidad democrática y rechazó cualquier intento de minimizar lo ocurrido: "Este es uno de los casos de corrupción más graves que se han visto en nuestro país y me parece que tratar de decir que no es tan complicado muestra que no tenemos memoria".

"Hace poco se reveló primero a partir de una investigación de periodismo independiente que había nombramientos a ministros de la Corte Suprema en que algunos casos se zanjaban por quién pagaba. El crimen organizado lo primero que trata de horadar son las instituciones públicas y, por lo tanto, yo esperaría de todos los sectores políticos, y por eso me impresiona que se trate de bajar el perfil de lo que está pasando en este caso, es que acá hay pagos, hay un tipo de tratamiento privilegiado a quienes tienen más plata en el Poder Judicial", argumentó.

"No retrocedamos en cosas que habíamos logrado avanzar. ¿Está mal pagarles a los jueces? ¿Está mal el nombramiento? ¿Está mal no hacer una boleta? Hay pagos truchos, o sea, por lo menos digamos las cosas por su nombre", sentenció.

Cretton: Condeno la corrupción, venga de donde venga

El vicepresidente de la UDI Eduardo Cretton se refirió también a la vinculación que hizo Hermosilla con el exministro del Interior Andrés Chadwick, histórico militante del gremialismo: "Yo condeno absolutamente todos los escándalos de corrupción en nuestro país, ya sean del poder político, del Poder Judicial, donde sean. Lo que también creo que es importante es que acá quién va a determinar o no una eventual formalización no somos nosotros; son las instituciones y, por lo tanto, acá lo que tiene que haber son investigaciones rigurosas y que le caiga el peso de la ley a sea quien sea que haya cometido un escándalo de corrupción".

"Es evidente que cuando hay una investigación en curso, cuando está la posibilidad de que alguien sea formalizado, obviamente que hay preocupación. Pero Andrés Chadwick hace tiempo ya no milita en la UDI, precisamente para abocarse a su defensa en este caso", agregó el diputado.

"Entendemos que una cosa son las instituciones como la UDI y otras cosas son personas de un partido que puedan estar siendo investigadas por un escándalo de corrupción. Y creo que en eso la señal que ha dado Andrés ha sido de no involucrar institucionalmente a un partido político en una causa que no tiene nada que ver con él", remató.