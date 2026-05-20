Con la Roja atenta por partida doble: Este jueves será el sorteo de los Mundiales sub 17

Las selecciones chilenas sub 17 masculina y femenina conocerán este jueves a sus respectivos rivales de cara a las Copas del Mundo 2026, a realizarse en Catar y Marruecos en el segundo semestre.

El primer sorteo será el de la competición femenina, que celebrará su décima edición entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre en el país norafricano y tendrá al combinado dirigido por Vanessa Arauz en el tercer bombo.

La competición masculina, que vivirá su edición número 21, se disputará en Catar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre con 48 selecciones por segunda vez.

Recordar que el elenco masculino clasificó luego de rematar en la quinta posición en el pasado Sudamericano.

Las damas, en tanto, terminaron invictas en el torneo continental y conquistaron su clasificación tras vencer a Ecuador en el partido decisivo.