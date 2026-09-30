Darío Osorio lamentó derrota pero destacó alza de La Roja: "Merecíamos un poco más"

Pese a mostrar pasajes de buen fútbol y una cara más competitiva que en el traspié ante Canadá, la selección chilena no pudo sostener el ritmo y terminó cayendo por 4-2 frente a Estados Unidos en su segundo partido de la gira por Norteamérica.

Uno de los rendimientos más destacados en el combinado nacional fue Darío Osorio. El delantero estuvo cerca de anotar un golazo en la primera fracción, pero el travesaño le negó el festejo.

Tras el encuentro, el atacante de Crystal Palace entregó sus impresiones y apuntó a la amargura por el marcador: "Queda una sensación triste, merecíamos un poco más. El resultado no refleja tanto lo que se vio en el partido", comenzó señalando a la prensa.

"Vimos una mejora, pero hay que seguir trabajando. Al final todas son selecciones, todos tienen a los mejores jugadores y no siento que sea distinto, todos tienen lo suyo. Quedamos un poco más conformes, pero no contentos", complementó el oriundo de Hijuelas.

Respecto a su rendimiento individual y las ocasiones desperdiciadas, el formado en Universidad de Chile reconoció que faltó precisión en los metros finales: "Trato siempre de hacer mi juego: recuperar balones, tuve más tiros al arco, pero trato de hacer lo mismo. En el primer tiempo faltó estar más finos para definir. Tuvimos dos palos y jugadas que sacó el arquero, pudimos asegurar ahí".

De cara a los próximos desafíos, Osorio recalcó el respaldo del plantel hacia el proceso: "Estamos bien con la confianza del entrenador, dice que estamos construyendo para las Clasificatorias. Todos estamos unidos por el objetivo".

Finalmente, el extremo zurdo se refirió al rol del grupo y el impacto de militar en la élite europea: "Cada uno se siente parte del grupo, todos tienen sus objetivos y su forma de ser. No hay un solo líder, todos lo somos en el campo y en el día a día".

"Mi llegada a la Premier League creo que aporta bastante. Hay pocos chilenos en las cinco mejores ligas y creo que eso ayuda, pero siento que hay cosas que tengo que mejorar; ya me han dicho algunas y lo primordial es seguir creciendo", concluyó.