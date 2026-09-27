DT de Canadá tras vencer a La Roja: Incluso con dos menos, Chile intentó ir hacia adelante

Jesse Marsch, director técnico de Canadá, repasó el triunfo de su equipo ante Chile, con énfasis en las dos expulsiones de La Roja que marcaron el trámite del partido en Toronto.

"En el primer tiempo tuvimos un gran inicio y estuvimos dominando el juego. Después el partido se puso un poco friccionado. Para ser justos, Chile, incluso cuando se quedaron con uno menos y luego con dos menos, intentaron seguir yendo hacia adelante y hacérnoslo difícil", dijo al canal TSN.

"Debimos haber estado mejor en el segundo tiempo y debimos haber sido capaces de anotar un par de goles más. Analizaremos cómo mejorar un poco y partiremos desde ahí", sumó.

"Tuvimos mucha confianza. Cuando nos presionaban, elegíamos el momento justo para jugar a la espalda. El balance de gran parte de lo que hicimos en el primer tiempo fue muy bueno. Pero después, al tener uno más y luego dos más, y con la manera en que ellos (Chile) se pusieron en modo guerreros y ensuciaron el partido, creo que se nos complicó un poco", insistió.

Respecto a las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo, Marsch indicó que tenían el historial de Chile con las tarjetas rojas como factor a considerar.

"Le advertimos al equipo que ellos acumulaban como 11 tarjetas rojas en sus últimos siete partidos o algo así. Así que sabíamos... y no siempre era Chile, a veces era el rival, pero muy rara vez esos partidos terminan once contra once. Estábamos preparados para mantener la cabeza fría y la calma si el partido se ponía así. Creo que nuestros muchachos, en su gran mayoría, hicieron un buen trabajo en ese sentido", cerró.