DT de Portugal: "El mejor de la historia de Chile es Beausejour"

Roberto Martínez, entrenador de Portugal, habló en conferencia de prensa previa al amistoso ante La Roja y sorprendió con sus palabras sobre la historia del seleccionado nacional.

El DT del combinado luso fue consultado sobre quién considera el mejor futbolista chileno de la historia, eligiendo a Jean Beausejour, a quien dirigió durante su etapa en Wigan Athletic de Inglaterra en 2012.

"Para mí, hablar del fútbol chileno es hablar de Beausejour. Un jugador increíble, con una gran capacidad de adaptación táctica, porque podía jugar en línea de tres o de cinco. Era un ganador nato", expresó el adiestrador.

"De una forma muy egoísta, diría que el mejor de la historia de Chile es él. Lo vi en la previa del Mundial 2010, lo perseguí, pero no lo pude firmar y se fue a otro club. Después me lo pude llevar a mitad de temporada y tenemos recuerdos para siempre", añadió.

Además, Martínez se refirió al momento actual de La Roja en miras al choque de este sábado 6 de junio: "Para nosotros es muy importante porque es una selección nueva. Me encantan las ideas de (Nicolás) Córdova, el juego posicional, la utilización de (Lucas) Cepeda, (Maximiliano) Gutiérrez y su flexibilidad. Es algo que nos exigirá mucho. Están con un propósito de crecer y les servirá para el futuro".