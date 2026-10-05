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El equipo confirmado por Córdova para el amistoso de Chile y México

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Este es el equipo que dispuso el técnico Nicolás Córdova como la oncena titular para el amistoso de Chile y México, tercero y último de su gira por Norteamérica.

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