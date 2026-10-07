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La Roja venció a México y sumó confianza en medio de su complejo presente

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Luego de dos derrotas consecutivas y polémicas en medio, La Roja culminó la gira por Norteamérica por la fecha FIFA con un revitalizador festejo de 2-0 frente a México, con goles de Maximiliano Gutiérrez (54') y Vicente Pizarro (65').

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