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Luego de dos derrotas consecutivas y polémicas en medio, La Roja culminó la gira por Norteamérica por la fecha FIFA con un revitalizador festejo de 2-0 frente a México, con goles de Maximiliano Gutiérrez (54') y Vicente Pizarro (65').
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