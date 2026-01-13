Síguenos:
La selección chilena femenina se entrenó de cara al amistoso frente a Estados Unidos

La selección chilena femenina se entrenó en Quilín de cara al amistoso frente a Estados Unidos, programado para el 27 de enero en California a las 00:00 horas (03:00 GMT).

