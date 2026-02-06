Hawks logró un dramático triunfo ante Utah Jazz en la NBA
En un emocionante encuentro, Nickeil Alexander-Walker rompió el empate a solo 1,3 segundos del final para darle la victoria por 121-119 a Atlanta Hawks ante Utah Jazz en uno de los partidos destacados de la jornada de jueves de la NBA.
