Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago28.9°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Hawks logró un dramático triunfo ante Utah Jazz en la NBA

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En un emocionante encuentro, Nickeil Alexander-Walker rompió el empate a solo 1,3 segundos del final para darle la victoria por 121-119 a Atlanta Hawks ante Utah Jazz en uno de los partidos destacados de la jornada de jueves de la NBA.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados