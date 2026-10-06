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Los nombres que comenzaron a sonar en torno a la banca de la selección chilena

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En medio de la gira de la selección chilena por Norteamérica y ante la salida de Nicolás Córdova, tres nombres surgieron en torno a la Roja para asumir la banca del combinado nacional.

De acuerdo a lo informado por ESPN, en el entorno de la selección ya están las carpetas de los argentinos Gustavo Alvarez y Nicolás Larcamón, y del español Julen Lopetegui.

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