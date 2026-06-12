Marcelo Díaz y la ausencia de la Roja en el Mundial: "No hicimos las cosas bien y no lo merecíamos"

Con el inicio del Mundial 2026, se oficializó la tercera ausencia consecutiva de la selección chilena en la máxima cita del fútbol. Esta situación fue analizada por Marcelo Díaz, referente de Universidad de Chile y bicampeón de América, quien lamentó el presente del equipo nacional y realizó una sincera autocrítica.

"Es extraño no ver a Chile en un Mundial, sobre todo habiendo tenido tantos cupos. Creo que no hicimos las cosas muy bien para haber estado ahí y no lo merecíamos realmente", señaló el mediocampista.

Asimismo, expresó su deseo de cara al futuro: "Ojalá que ahora haya un cambio, que haya un cambio real y que sí podamos acceder a un próximo mundial".

Al ser consultado por la última Copa del Mundo en la que participó la Roja, Brasil 2014 —donde Chile quedó eliminado en octavos de final ante el cuadro local por penales—, "Carepato" rememoró con nostalgia aquella experiencia.

"Los recuerdos son maravillosos. Es el último Mundial que jugamos, obviamente fue el primero a nivel profesional y adulto que jugué. Haber sido partícipe me genera mucho orgullo", apuntó.

En esa línea, el volante destacó las virtudes de ese plantel conducido por Jorge Sampaoli: "Jugábamos casi todos en el extranjero, teníamos una camada muy buena de jugadores, teníamos un entrenador muy bueno también. Se juntó toda una generación, se metió a la juguera y creo que resultó ser, para mí, la mejor generación del fútbol chileno en la historia".

Finalmente, Díaz entregó su pronóstico sobre qué selección se perfilaría para quedarse con el título de la Copa del Mundo 2026, inclinándose por el actual monarca del torneo.

"A mí me gusta mucho Argentina. Son los actuales campeones del mundo, tienen al mejor jugador del mundo también en sus filas y tienen un gran plantel", cerró el jugador de la U.