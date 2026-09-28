Modo DT: Arturo Vidal propuso su formación para el amistoso de La Roja y Estados Unidos

En la previa del amistoso entre La Roja y Estados Unidos, el histórico mediocampista nacional Arturo Vidal aprovechó su faceta de streamer y propuso una formación para el seleccionado que dirige Nicolás Córdova.

Ante las ausencias obligadas de Gabriel Suazo y Lucas Cepeda, el "King" no dudó y afirmó que "pondría a los cinco de Colo Colo, no porque son mis compañeros ni jueguen conmigo. Están pasando por un buen momento y vienen jugando juntos, se conocen mucho".

"En una selección, que pase eso, que jueguen juntos en los mismos equipos, es muy difícil. Le sacaría mucho provecho a los cinco jugadores de Colo Colo y les agregaría un par de jugadores que vienen en muy buen nivel", complementó el volante.

Manteniendo en la titularidad al portero Lawrence Vigouroux, el oriundo de San Joaquín indicó que "si quiero jugar con línea de cuatro, sigo con los dos centrales (Jonathan Villagra e Iván Roman) y por izquierda pongo a (Diego) Ulloa, por derecha a (Felipe) Loyola".

En cuanto al mediocampo, Vidal incluiría a Víctor Felipe Méndez y Leandro Hernández como "10", además de dejar la delantera con dos atacantes, incluyendo el ingreso de Maximiliano Gutiérrez desde el inicio.

El elenco de Vidal quedaría conformado por Lawrence Vigouroux; Felipe Loyola, Jonathan Villagra, Iván Román, Diego Ulloa; Víctor Felipe Méndez, Vicente Pizarro, Marcelino Núñez; Leandro Hernández; Darío Osorio y Maximiliano Gutiérrez.