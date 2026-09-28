De Grange por Tren Santiago-Melipilla: "Sigue igual y pronto habrá muy buenas noticias"

Ante la controversia generada por la postergación de las obras del tramo Los Rulos-Alameda del proyecto de tren Santiago-Melipilla —luego de que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) declarara desierta la licitación y se abriera la posibilidad de que el servicio llegue inicialmente solo hasta la futura estación Los Rulos de la Línea 6 en 2028—, el biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, afirmó este lunes que la iniciativa no ha sido cancelada.

"Las conversaciones siempre están abiertas. Recordemos que el proyecto no se ha suspendido. Eso es incorrecto: no se ha suspendido. El proyecto sigue igual. De hecho, los 1.600 de los 1.900 millones que cuesta el proyecto completo ya están comprometidos y están siendo ejecutados. El 90% del tramo también está siendo ejecutado. Hay una parte simplemente que se está reevaluando y prontamente vamos a dar muy buenas noticias", aseveró el secretario de Estado.

La decisión de EFE, justificada en la optimización de inversiones y en complejidades por derechos municipales, motivó la presentación de un oficio fiscalizador por parte de parlamentarios y duras críticas de autoridades locales y regionales.

Molestia regional

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, calificó los argumentos entregados por el Ejecutivo como "débiles y poco transparentes".

"Se han dicho muchas cosas, pero no está tan claro cuál es la verdadera razón. (Exijo) que el Presidente cumpla con su palabra: él dijo que, ahora sí que sí, este proyecto se iba a terminar y, a menos de un mes de esas palabras, aparece esta decisión de dejar sin efecto un tramo que ya tenía ofertas válidas. Como gobernador de Santiago, le pido al Gobierno y le recuerdo las palabras al Presidente de que esta obra hay que terminarla como corresponde: hasta Estación Central", exhortó la autoridad.

"(Estamos) pidiendo explicaciones; transparentar información respecto a esta decisión tan inconveniente, tan inadecuada y tan injusta", señaló, en la misma línea, el diputado Marcos Barraza (Partido Comunista), que apuntó que "el 1 de septiembre, el Presidente de la República declaró en su discurso que esta parte del proyecto de vía férrea era estratégica; sin embargo, el 17 de septiembre, EFE, sin transparencia, sin razones de fondo, deja sin efecto y posterga la construcción de esta línea férrea".

Por el contrario, el diputado Juan Irarrázaval (Partido Republicano) restó dramatismo a la situación y la tildó de "polémica artificial", recalcando que "el tren a Melipilla se está construyendo; se priorizaron a las zonas rurales que hoy día no tienen transporte; el tren llega a Santiago —por lo demás, a una vía muy expedita— y, si hay un ajuste que hacer en el camino para que funcione bien, se hará como se hace en toda obra".

Mientras tanto, las autoridades locales alistan el envío de una carta conjunta al Presidente José Antonio Kast y una mesa de trabajo junto a EFE y el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, para exigir el cumplimiento del trazado original.