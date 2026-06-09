Nicolás Córdova sobre las críticas: Hay gente que opina sin saber
"Tampoco me lo tomo personal, entiendo que el cargo conlleva una crítica", señaló.
"Tampoco me lo tomo personal, entiendo que el cargo conlleva una crítica", señaló.
Nicolás Córdova, director técnico de la selección chilena, analizó el triunfo de La Roja ante República Democrática del Congo en el cierre de la fecha FIFA e hizo frente a las críticas, confiando en el trabajo que ha realizado al mando del conjunto nacional.
"Lamentablemente hay puntos de vista distintos. Nosotros vemos cosas desde adentro y ustedes ven otras cosas de afuera. Es difícil encontrar puntos de unión", expuso a la prensa tras el duelo.
"Tampoco me lo tomo personal, entiendo que el cargo conlleva una crítica. Lo que se dice de mí no me define. Estoy muy tranquilo, respetando a todas las personas y opiniones. Hay gente que opina sin saber, hay gente que opina con altura de miras, hay de todo. Estoy súper tranquilo, sin pretender nada de nadie", añadió.
"Eso (las críticas) ha sido siempre así. La verdad, nunca en estos meses alguien me ha dicho alguna falta de respeto en la calle. Me preguntan y trato de responder. La gente sabe que hay que hacer un recambio y un recambio no es de un día para otro", complementó al respecto.
Respecto al partido y el balance de la fecha FIFA, Córdova expuso que "ya pasó el tema de haber jugado un partido grande como el de Portugal. Muchos jugadores están mucho más tranquilos. Se van ganando jugadores y de a poquito se va formando un grupo; que es la misión que hemos tenido desde septiembre. Hay que seguir evaluando (jugadores) y viendo el proceso".
"El grupo completo se ha comportado muy bien, se han entrenado de manera espectacular, siempre con una gran disposición. En Santiago haremos los análisis, pero lo importante es que se está generando un buen grupo", añadió.
El DT insistió en ir incluyendo paulatinamente valores jóvenes, apoyados en el respaldo de experimentados. En cuanto al triunfo contra RD del Congo, dijo que "fue un partido parejo. Creo que se hicieron buenas cosas. Es importante que siguen sumando minutos jugadores que están apareciendo y hacen sus primeras armas en la selección".
"Seguramente llegando a Santiago podremos revisar con calma ambos partidos y ver qué cosas se sacan en limpio, pero siempre es importante ganar. Los chicos hicieron una buena actuación", remarcó.
"RD del Congo es un equipo que tiene velocidades muy altas, con jugadores en la Premier. Sabíamos que en algún momento ellos iban a acelerar. Pudimos contrarrestar y pudimos tener mayor profundidad. El partido se equiparó y en el segundo tiempo empezamos fuertes. Hizo el gol Darío Osorio y ahí el partido cambió. Ellos dejaron muchos espacios, creo que los aprovechamos", señaló Córdova.