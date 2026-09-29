Representante de Iván Román negó supuesto insulto racista a jugador de Canadá

El representante de Iván Román negó que el defensor de Colo Colo haya proferido un insulto racista contra Promise David, futbolista de Canadá, durante el amistoso que la selección chilena perdió por la cuenta mínima en Toronto.

"Eso es absolutamente falso. No hay ninguna acusación de algún futbolista", dijo David Fernández a La Tercera, luego de que el medio Canadian Soccer Daily apuntó al zaguero nacional por un supuesto episodio ocurrido tras el encuentro.

La publicación canadiense sostuvo que, en medio de la tensión posterior al compromiso, Román presuntamente lanzó un insulto racista contra Promise David, aunque el medio no citó fuentes ni presentó pruebas para respaldar la acusación.

Fernández volvió a descartar la versión y defendió el carácter de su representado: "Es falso. Iván tiene un carácter fuerte, muy competitivo, tiene un gran temperamento, pero jamás diría un insulto racista", afirmó.

"A Iván se le vio bien frente a Canadá. Tuvo un rendimiento alto y estamos trabajando justamente en variables como su profundidad, su fuerza y su carácter", añadió.

El agente reconoció que el defensor puede protagonizar roces propios de la competencia, aunque recalcó que aquello no guarda relación con la acusación: "Puede ser que alguna vez va a tener roces o choques, porque quiere ganar siempre, tanto las pelotas divididas hasta el mismo partido", sostuvo.

"Los grandes jugadores en esas posiciones son jugadores de mucho carácter, pero eso no quiere decir que dirá insultos racistas. Eso no va con él", completó Fernández.

Desde la delegación chilena también restaron importancia a la versión debido a que, hasta ahora, no existe una denuncia formal ni antecedentes que acrediten el supuesto hecho.

"No podemos dar una versión sobre una información de un medio sin fuentes ni pruebas", señalaron desde la Roja al citado medio.