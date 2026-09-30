Vidal pidió el regreso de la Generación Dorada: "Hay una manía con el recambio que no entiendo"

En medio de los cuestionamientos por el rendimiento de la selección chilena luego de las caídas ante Canadá (1-0) y Estados Unidos (4-2), el mediocampista Arturo Vidal defendió el valor de la experiencia y cuestionó el proceso de renovación que se ha intentado imponer en el combinado nacional.

"Hay una manía con el recambio, con sacar a los más grandes, y es algo que no entiendo. Las mejores selecciones del mundo siempre tienen un pilar que ayuda, que da consejos", dijo el bicampeón de América.

En esa misma línea, Vidal puso nombres propios sobre la mesa, asegurando que varios de sus históricos compañeros de la Generación Dorada tienen el nivel suficiente para arropar al plantel joven-

"Está el Edu (Vargas) pasando por un buen momento, Charly (Aránguiz) puede ir tranquilamente, Alexis que todavía está jugando y yo. Gary (Medel) si se recupera también. Si no los quieres colocar, no los coloques, pero tenlos ahí", remarcó.

Para finalizar, Vidal dejó en claro su total disposición a vestir la camiseta de La Roja bajo las condiciones que el cuerpo técnico determine.

"Si hay un entrenador que me dice: 'No sé si vas a jugar, pero te necesito', yo iría encantado, feliz. Sé lo que puedo dar, no dentro de la cancha, capaz afuera. También mis compañeros de la Generación Dorada que todavía juegan", sentenció.