Harry Kane fue homenajeado por romper récord de partidos con la selección de Inglaterra
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Harry Kane fue homenajeado por romper récord de partidos con la selección de Inglaterra
Harry Kane fue homenajeado este jueves en Wembley, antes del partido con Croacia en la Nations League, por convertirse en el jugador con más presencias en la selección de Inglaterra, con 126 encuentros, superando el récord de Peter Shilton. En el homenaje participó el Príncipe William, quien le entregó una camiseta enmarcada al delantero, Balón de Oro en 2026.
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