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Incendio destruyó popular centro comercial uruguayo en Colonia

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El Colonia Shopping, el más grande centro comercial de Colonia, la ciudad uruguaya ubicada en la ribera del río de La Plata, fue destruido por un gran incendio la noche del miércoles.

El recinto, con unos 5.000 metros cuadrados construidos, albergaba más de 50 tiendas, restaurantes y cines; y es además un destino usual de consumidores argentinos, porque está a 50 kilómetros de Buenos Aires cruzando en ferry.

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