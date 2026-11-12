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La Roja ya está en Cali para su primer amistoso ante Colombia

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El plantel de la selección chilena arribó en horas de la noche de ayer miércoles a Cali, ciudad donde este viernes jugará ante su similar de Colombia el primero de dos amistosos entre ambos elencos.

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