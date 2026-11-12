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Daddy Yankee tuvo su gala como Persona del Año de los Latin Grammy

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Pedro Capo, Elena Rose, Gente de Zona, The Sugarhill Gang, Sheila E. y Dante Spinetta fueron algunos de los artistas que se presentaron en la gala de los Latin Grammy en honor a Daddy Yankee, elegido Persona del Año por los premios.

El evento, realizado en Las Vegas, anticipó la ceremonia que este jueves 12 de noviembre tiene a Francisca Valenzuela como nominada y presentadora, y a Mon Laferte como nominada y artista del show.

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