Daddy Yankee tuvo su gala como Persona del Año de los Latin Grammy
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Pedro Capo, Elena Rose, Gente de Zona, The Sugarhill Gang, Sheila E. y Dante Spinetta fueron algunos de los artistas que se presentaron en la gala de los Latin Grammy en honor a Daddy Yankee, elegido Persona del Año por los premios.
El evento, realizado en Las Vegas, anticipó la ceremonia que este jueves 12 de noviembre tiene a Francisca Valenzuela como nominada y presentadora, y a Mon Laferte como nominada y artista del show.
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