Crisis total en la "Azzurra": Paolo Maldini renunció a la Federación de Italia a 16 días de asumir

La profunda crisis que atraviesa la selección de Italia sumó un caótico e inesperado capítulo este lunes luego de que Paolo Maldini renunciara a la dirección técnica de la Federación de Fútbol de Italia (FIGC) a apenas 16 días de haber asumido.

El hecho ocurrió luego de la negativa de Andrea Pirlo para asumir como entrenador de la selección, lo que se suma a las posturas que evidenciaron Josep Guardiola y Carlo Ancelotti.

El descalabro directivo se produjo mientras el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, mantenía una reunión de emergencia con representantes del balompié italiano. La desorganización quedó en evidencia con las palabras del presidente de la Lega Serie A, Ezio Simonelli, quien al salir del encuentro confesó con sorpresa: "Nos enteramos de las dimisiones de Maldini y Leonardo por la televisión".

Esta nueva turbulencia golpea a un fútbol italiano que no logra levantar cabeza tras el duro impacto de haberse quedado fuera de las últimas citas mundialistas.

Pese al caos institucional, la Federación Italiana ya trabaja a contrarreloj para recomponer la mesa directiva y definir al nuevo adiestrador.

En este momento, el nombre que corre con ventaja para asumir la banca italiana es el de Thiago Motta, exfutbolista con paso por FC Barcelona y de reciente campaña al mando de Juventus y Bologna. Sin embargo, en la nómina de candidatos también reaparecen dos conocidos de la casa: Antonio Conte y Roberto Mancini, quienes ya dirigieron al combinado nacional en procesos anteriores.

Consultado sobre los plazos para anunciar al nuevo seleccionador, el presidente federativo Giovanni Malagò intentó calmar las aguas: "Llegará pronto, antes de mañana. Estoy trabajando en ello", sentenció.