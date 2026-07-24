Medios italianos: Ancelotti quiere seguir en Brasil y también rechazó la "Azzurra"

Carlo Ancelotti se mantiene firme en su compromiso al frente de Brasil y se espera que rechace la propuesta de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) para convertirse en el nuevo seleccionador de la "Azzurra", que busca técnico tras el rechazo de Josep Guardiola y estudia ahora la opción de Andrea Pirlo.

De acuerdo a los medios italianos, Ancelotti descartó cambiar de aires tras el sondeo liderado por el director técnico de la FIGC, Paolo Maldini.

Pese al interés del organismo transalpino por incorporar a 'Carletto' para liderar la reestructuración del combinado nacional, Ancelotti trasladó su firme intención de seguir centrado en el proyecto de la 'Canarinha' luego de una opaca presentación en la Copa del Mundo, donde quedó fuera en los octavos de final.

La postura de Ancelotti se suma a la negativa de Guardiola, quien también declinó la oferta italiana tras haberlo meditado durante varios días.

El técnico catalán prefirió mantener su decisión de alejarse temporalmente de los banquillos tras concluir su etapa de diez años al frente de Manchester City.

Tras no concretar las vías de Ancelotti ni de Guardiola, la federación italiana, que busca sustituto para Gennaro Gattuso desde su dimisión en abril al no clasificar al Mundial, puso a Andrea Pirlo como el principal candidato para asumir las riendas de la selección, en una lista donde también figura el posible regreso de Roberto Mancini.