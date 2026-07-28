Roberto Mancini fue confirmado como el nuevo técnico de la selección italiana

Roberto Mancini será el nuevo seleccionador italiano, según anunció este martes el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò, después de la crisis que suscitó el rechazo para el cargo de Andrea Pirlo por su relación con una empresa rusa de apuestas.

Además, Claudio Ranieri será el nuevo director técnico de la Federación en sustitución de Paolo Maldini, quien ayer dimitió al cargo 15 días después de su nombramiento.

"El tiempo apretaba y yo he considerado que la persona que debía convertirse en comisario técnico de la selección italiana fuera Roberto Mancini por una serie de consideraciones de las que asumo la responsabilidad", declaró Malagò en una rueda de prensa tras el consejo federal de la FIGC.

Mancini (Jesi, 1964) volverá a ponerse al frente de la 'Azzurra', tras una primera experiencia como su responsable entre 2018 y 2023, con el objetivo de sacarla de la grave crisis que atraviesa al verse excluida de tres Mundiales consecutivos.

Su elección se produce después de la crisis que ha suscitado el veto en el último momento a Andrea Pirlo como seleccionador debido a su trabajo como representante de una casa de apuestas rusas.

Esta situación causó una grave desavenencia entre Malagò y su director técnico, Paolo Maldini, y el asesor de este, Leonardo, nombrados hace apenas dos semanas y partidarios de Pirlo.